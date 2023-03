4 мар 2023



Новое видео BLINDFOLDED AND LED TO THE WOODS



Methlehem, новое видео BLINDFOLDED AND LED TO THE WOODS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Rejecting Obliteration, выход которого намечен на 19 мая на Prosthetic Records https://balttw.bandcamp.com/







