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Demons Down

*
Страна
BrazilБразилия
Стиль
-
| - |

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Видео с текстом от DEMONS DOWN



"Where Will Our Tears Fall?", новое видео с текстом от группы DEMONS DOWN, в состав которой входят James Robledo (Sinner's Blood), Francesco Savino (False Memories), Jimi Bell (House Of Lords, Autograph), Ken Mary (ex-House Of Lords, Alice Cooper, Fifth Angel, etc.) и Chuck Wright (ex-Quiet Riot, House Of Lords), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома "I Stand", выходящего десятого марта.

Трек-лист:

"I Stand"
"Disappear"
"Down In A Hole"
"On My Way To You"
"Where Will Our Tears Fall?"
"Book Of Love"
"Stranded In The Middle Of Nowhere"
"Follow Me"
"To The Edge Of The World"
"Search Over The Horizon"
"Only The Brave"

DEMONS DOWN Feat. CHUCK WRIGHT, KEN MARY And Others Premier




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