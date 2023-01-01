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*Новое видео METALLICA 76
*MARTY FRIEDMAN сыграл с MEGADETH 63
*Видео с первого шоу FEAR FACTORY с новым вокалистом 23
*Вокалистка ARCH ENEMY прикинулась русалкой. Дельфина не нашл... 22
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Generation Landslide

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|||| сегодня

Новое видео GENERATION LANDSLIDE



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"Love And Pain", новое видео группы GENERATION LANDSLIDE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Ruling The Street Scene".

GENERATION LANDSLIDE Releases вЂњLove And PainвЂќ Single / Video




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