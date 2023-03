сегодня



Новая песня SPIRIT POSSESSION



“Orthodox Weapons”, новая песня группы SPIRIT POSSESSION, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Of The Sign…, выход которого запланирован на 31 марта на Profound Lore.



Трек-лист:



“Orthodox Weapons”

“Second Possession”

“Of The Sign…”

“Inhale The Hovering Keys”

“The Hex”

“Practitioners Of Power”

“Hierarchical Skin”

“Enter The Golden Sign”

“The Altar”







