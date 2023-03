6 мар 2023



Новая песня WORLD GONE COLD



“Burn”, новая песня группы WORLD GONE COLD, в состав которой входят музыканты P.O.D, Demon Hunter, Disciple, The Letter Black, Attack Attack!, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного ЕР, выход которого запланирован на 17 марта на Rockfest Records:



"Left To Save"

"Opposites Attract"

"Burn"

"Attention"

"Again"

"Apology"

"Reality"







+0 -0



просмотров: 101