сегодня



Новая песня DEADWOLFF



"Walking On Nails", новая песня группы DEADWOLFF, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Heavy Rock N' Roll, выход которого запланирован на 31 марта на Golden Robot Records:



"Heavy Rock N' Roll"

"Homeward Bound"

"Walking On Nails"

"Down To The Wire"

"Wanted Man"

"Close Call"

"Pedal To The Metal"

"Six To Midnight"

"Locked And Loaded"

"Gang Wracks"







+0 -0



просмотров: 111