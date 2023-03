сегодня



Новое видео HOLYROLLER



"Atheist Prayer", новое видео группы HOLYROLLER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Swimming Witches, выходящего десятого мая на Black Doomba Records:



"Atheist Prayer"

"Stumbling Towards Death"

"Earthdweller"

"Last Embrace"

"The Deuce"

"With Time"

"Bloodhound"

"Swimming Witches"







