RONNIE ROMERO в новом видео ADRIAN BENEGAS



"The Secret Within", новое видео ADRIAN BENEGAS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Arcanum, выходящего пятого мая на Reaper Entertainment:



"I Am The Revenant" (Prologue)

"Sanctum"

"The Secret Within"

"Pain Is The Key"

"Alchemy Of Spirits"

"Caravan Of Doomed Souls"

"At The Mount Of Solitude"

"El Milagro De Saber Esperar"

"The Spirit Of Visions"

"Lux Aeternam"

"El Mantra Secreto De Los Espíritus" (Epilogue)







