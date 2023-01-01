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Новый ЕР TYTUS выйдет весной



TYTUS сообщили о том, что 25 марта на Boonsdale Records состоится релиз нового ЕР "Roaming In Despair", в записи которого в качестве специального гостя принимал участие вокалист NIGHT DEMON Jarvis Letherby.







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