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*Новое видео METALLICA 76
*MARTY FRIEDMAN сыграл с MEGADETH 63
*Видео с первого шоу FEAR FACTORY с новым вокалистом 23
*Вокалистка ARCH ENEMY прикинулась русалкой. Дельфина не нашл... 22
*Видео с выступления FEAR FACTORY 15
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Tytus

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|||| сегодня

Новый ЕР TYTUS выйдет весной



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TYTUS сообщили о том, что 25 марта на Boonsdale Records состоится релиз нового ЕР "Roaming In Despair", в записи которого в качестве специального гостя принимал участие вокалист NIGHT DEMON Jarvis Letherby.

TYTUS To Release Roaming In Despair EP This Month; NIGHT DEMON's JARVIS LEATHERBY Guests; Teaser Video




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