8 мар 2023 : Новое видео VALENSOROW



8 мар 2023



Новое видео VALENSOROW



"The Bird And The Bear", новое видео группы VALENSOROW, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Shorestank, выходящего седьмого апреля:



"Life In A Cliffside Dwelling"

"The Bird And The Bear"

"Shorestank"

"The Market Of Korethi"

"Dr. Gorpletonka"

"Giant"

"Bangers And Smash"

"Meg ‘The Leg’"

"Another Big Monster"

"Into The Valley Of Mist"







