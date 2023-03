все новости группы







8 мар 2023 : Новая песня SAVIORSKIN



8 мар 2023



Новая песня SAVIORSKIN



"Sycophant", новая песня группы SAVIORSKIN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Invicta Mon, выход которого запланирован на седьмое апреля на Horror Pain Gore Death.



Трек-лист:



“Iconoclast”

“Judaswhore”

“Lost In Prayer”

“Martyrdom”

“King Misery”

“Away”

“Burning Eden”

“Nowhere”

“Sycophant”

“DoomFather”

“Born Of The Shallow”

“47 Nails”

“Orgasmatron” (live)







