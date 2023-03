сегодня



Музыканты FLESHGOD APOCALYPSE, FIRST FRAGMENT в PRONOSTIC



"L'impureté Globale", новое видео группы PRONOSTIC, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Chaotic Upheaval, выходящего 12 мая. За оформление пластинки отвечал Filip Ivanović, известный по работе с Origin, Beyond Creation, Cryptopsy, Augury и другими.



Трек-лист:



“Indefinite Continuity”

“Massive Disillusion”

“Conclusion Impromptue”

“Concealed Parasite”

“Waves”

“Bare And Wretched”

“L'impureté Globale”

“Drained By Remorse”

“The Pure Celestial Being”

“Abstract Entity”



Состав:



Charles ''Butcher'' Pilotte - Low Vocals / Guitar

Alex Lauzon - High Vocals / Guitar

Xavier Sperdouklis - Fretless Bass (Killitorous, ex-Ignominy)

Samuel Santiago - Session Drummer (ex-First Fragment, ex-Gorod)

Francesco Ferrini - Keyboards & String arrangements (Fleshgod Apocalypse) on track 1, 4, 6, 7,10



Гости:



Christian Donaldson (Cryptopsy) - Guitar Solo on "Concealed Parasite"

Marc Roy - (Killitorous) Guitar Solo on "Concealed Parasite" (Killitorous)

Sam Hampell - Saxophone on "Massive Disillusion"

Morane Chabot - Guitar Solo on "Massive Disillusion"

Alex Pelletier - Guest Vocals on "Massive Disillusion" & "Bare And Wretched"

Fannie Tassé Lessard - Guest Vocal on Massive Disillusion" & "Bare And Wretched"

Krissy O'Shaughnessy - Guest Vocal on "Massive Disillusion" & "Bare And Wretched"







