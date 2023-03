сегодня



Новая песня THIS MEANS WAR



"Omnivore Doctrine", новая песня группы THIS MEANS WAR, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Omnivore Doctrine", выход которого запланирован на 29 марта.



Трек-лист:



"Outcast"

"Hunger"

"Worms Chooses Violence"

"Deceit"

"Omnivore Doctrine"

"She is in the Water"

"Chaos & Sickness"

"Crawlspace Necropolis"







