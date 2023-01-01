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Новости
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*Новое видео METALLICA 77
*Три дэтовых альбома от вокалиста SIX FEET UNDER 29
*Видео с выступления FEAR FACTORY 15
*DAVID ELLEFSON — о METALLICA: «Они открыли все двери на пути... 14
*Видео с выступления FEAR FACTORY 11
[= ||| все новости группы



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Excalion

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9 мар 2023 : 		 Новое видео EXCALION

10 фев 2023 : 		 Новое видео EXCALION

19 июл 2019 : 		 Новый альбом EXCALION выйдет в сентябре

14 июн 2017 : 		 Видео с текстом от EXCALION

13 янв 2010 : 		 Еще один трек EXCALION

10 янв 2010 : 		 Новая песня EXCALION

18 дек 2009 : 		 Детали нового альбома EXCALION

3 окт 2009 : 		 Название нового альбома EXCALION

25 июл 2009 : 		 EXCALION отправятся в студию в августе

26 фев 2008 : 		 EXCALION вынуждены искать новый лейбл

1 дек 2006 : 		 EXCALION подписали контракт с Limb Music

25 окт 2006 : 		 Подробности нового альбома EXCALION "Waterlines"
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|||| сегодня

Новое видео EXCALION



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I Am I, новое видео EXCALION, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома ‘Once Upon a Time', выход которого намечен на 24 марта.




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