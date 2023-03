сегодня



Новая песня SMOULDER



The Talisman and the Blade, новая песня SMOULDER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Violent Creed of Vengeance", релиз которого намечен на 21/04/2023. https://www.instagram.com/smoulder_doom/







