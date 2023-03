сегодня



Биография NECROMANTIA выйдет весной



Первая официальная биография NECROMANTIA "The Serpent And The Pentagram" будет издана 17 марта на Pagan Records.



Magus сказал:



«Время безжалостно и жестоко. Но оно также исцеляет и прощает. Для NECROMANTIA время ещё не пришло, но кузина Времени — Смерть решила иначе и несколько лет назад переместила Baron'а Blood'а на иной план. Поэтому NECROMANTIA написали свою последнюю главу альбомом "To the Depths We Descend". Таким образом, книга была завершена... и теперь доступна в печатном виде.



Это наша полная и официальная биография, начиная со школьных лет и заканчивая 2021 годом. Полная история, включая редкие фотоматериалы, документирующие наше путешествие по царству экстремальной музыки, которую вы и мы любим, — по блэк-металлу. Мы всегда оставались верны своим принципам, и вы можете прочитать об этом в этой книге. Мало того, мы предлагаем вам в подарок очень редкую запись наших ранних дней. Благодаря вам, поклонникам, мы всегда будем Вечными. Салют!»







+0 -0



просмотров: 106