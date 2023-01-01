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Биография NECROMANTIA выйдет весной
Первая официальная биография NECROMANTIA "The Serpent And The Pentagram" будет издана 17 марта на Pagan Records.
Magus сказал:
«Время безжалостно и жестоко. Но оно также исцеляет и прощает. Для NECROMANTIA время ещё не пришло, но кузина Времени — Смерть решила иначе и несколько лет назад переместила Baron'а Blood'а на иной план. Поэтому NECROMANTIA написали свою последнюю главу альбомом "To the Depths We Descend". Таким образом, книга была завершена... и теперь доступна в печатном виде.
Это наша полная и официальная биография, начиная со школьных лет и заканчивая 2021 годом. Полная история, включая редкие фотоматериалы, документирующие наше путешествие по царству экстремальной музыки, которую вы и мы любим, — по блэк-металлу. Мы всегда оставались верны своим принципам, и вы можете прочитать об этом в этой книге. Мало того, мы предлагаем вам в подарок очень редкую запись наших ранних дней. Благодаря вам, поклонникам, мы всегда будем Вечными. Салют!»
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