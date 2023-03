сегодня



Видео с текстом от I AM YOUR GOD



I AM YOUR GOD опубликовали официальное видео с текстом на песню “Shotgun”, которая взята из нового альбома SINister:



"Warriors"

"My Venom"

"Jailbreak"

"Burden Of Blasphemy"

"Shotgun"

"Dead Standing Tree"

"Another Day To Die"

"The Warden"

"Clash Of Beggars"

"Fulfill My Chalice"

"The Hell I Create"







