Новое видео POISON RUÏN



“Resurrection II”, новое видео POISON RUÏN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Härvest", выход которого намечен на 14 апреля на Relapse Records:



"Pinnacle Of Ecstasy"

"Tome Of Illusion"

"Torture Chamber"

"Härvest"

"Frozen Blood"

"Resurrection I"

"Resurrection II"

"Augur Die"

"Blighted Quarter"

"Bastard’s Dance"

"Slowly Through The Dark"







