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Blade

Финляндия

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12 мар 2023 : Новое видео BLADE

12 фев 2023 : Новое видео BLADE



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Новое видео BLADE



Column Of Fire, новое видео BLADE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома, релиз которого намечен на этот год.







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