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*Три дэтовых альбома от вокалиста SIX FEET UNDER 52
*DAVID ELLEFSON — о METALLICA: «Они открыли все двери на пути... 15
*Фронтмен METALLICA получил роль в новом фильме 14
*Видео с выступления FEAR FACTORY 11
*MARTY FRIEDMAN намекает 8
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Blade

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12 мар 2023 : 		 Новое видео BLADE

12 фев 2023 : 		 Новое видео BLADE
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Новое видео BLADE



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Column Of Fire, новое видео BLADE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома, релиз которого намечен на этот год.




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