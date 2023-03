сегодня



Новое видео CARRY THE TORCH



Clear View of the End, новое видео CARRY THE TORCH, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Delusion”, выход которого намечен на 25 мая на Black Lion Records:



Children of the Purge

Delusion

Clear View of the End

Lazarus

Carry The Torch

The Fathomless Deep

Where Dead Saints March

Filtered

El Niño

As We Drown

Until the Light Takes Us







