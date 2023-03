сегодня



YOSSI SASSI выпустил новый альбом



YOSSI SASSI 13 марта выпустил новую пластинку, получившую название Prediluvian. Видео к композиции "Armaros Fall" feat. Ross Jennings доступно ниже.



Трек-лист:



"On Shoulders Of Nephilim"

"Uriel Machine"

"Oopart"

"Atlantis"

"Armaros Fall" (feat. Ross Jennings) 05:17

"Anelo"

"Watchers Of Iyrin"

"Architect Of The Stars"

"Vision Of Water"

"Kumlar"

"Sirius"

"The First Sunrise"







