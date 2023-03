все новости группы







14 мар 2023 : Новое видео NOXIUM FERUS



"The Conjuration Of Fire", новое видео группы NOXIUM FERUS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Blasphemicon", выходящего на Wormholedeath Records.



Трек-лист:



"Blasphemicon"

"Kerethial - Cut Off From God"

"Make Me kill"

"Autokrator"

"IA Pazuzu"

"Live Life Loveless"

"The Conjuration Of Fire"

"Phallic Pride"

"Dickslapped By The Devil"

"Destroyer" (Twisted Sister cover)







