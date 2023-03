сегодня



Новая песня CATEGORY VI



"Valkyries", новая песня группы CATEGORY VI, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Firecry, выход которого запланирован на 24 марта на Moribund Records.



Трек-лист:



"Firecry"

"Valkyrie"

"The Vultures Never Came"

"She Runs With Wolves"

"Heavy Is The Crown"

"Coven"

"The Cradle Will Fall"

"Burning Bridges"

"Barracuda" (Heart)







