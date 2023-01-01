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Три дэтовых альбома от вокалиста SIX FEET UNDER
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по
Три дэтовых альбома от вокалиста SIX FEET UNDER
73
DAVID ELLEFSON — о METALLICA: «Они открыли все двери на пути...
16
Фронтмен METALLICA получил роль в новом фильме
14
Видео с выступления FEAR FACTORY
11
MARTY FRIEDMAN намекает
8
все новости группы
Lumsk
Норвегия
Pop Folk
Folk Metal
http://www.lumsk.com
Facebook:
https://www.facebook.com/lumskmusic
14 мар 2023
:
Новые песни LUMSK
29 ноя 2021
:
Новый альбом LUMSK выйдет в 2022
сегодня
Новые песни LUMSK
"Det Døde Barn" и "Das Tode Kind", две новые песни LUMSK, доступны для прослушивания ниже. Эти треки взяты из нового альбома "Fremmede Toner", выход которого намечен на пятое мая.
<a href="https://lumsk.bandcamp.com/album/fremmede-toner">Fremmede Toner by Lumsk</a>
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Сообщений нет