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Новые песни LUMSK



"Det Døde Barn" и "Das Tode Kind", две новые песни LUMSK, доступны для прослушивания ниже. Эти треки взяты из нового альбома "Fremmede Toner", выход которого намечен на пятое мая.

<a href="https://lumsk.bandcamp.com/album/fremmede-toner">Fremmede Toner by Lumsk</a>





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