сегодня



Новая песня VISION DEPRIVED



"Mind Eraser Body", новая песня VISION DEPRIVED, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома “Self Elevating, Deep Inside The Void”, выход которого намечен на 28 марта на Slaughterhouse Records.



Трек-лист:



01. Massacre Of The Truth

02. Deeper

03. Pledge Allegiance

04. Overturning Events

05. Realm Of Void

06. Lifetime Conviction

07. I Am

08. Beyond Myself

09. Mind Eraser Body

10. Randomly Somewhere







+0 -0



просмотров: 69