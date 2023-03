сегодня



Обложка и трек-лист нового альбома TRESPASS



TRESPASS выпустят новую работу, получившую название “Wolf At The Door”, 26 мая.



Трек-лист:



1. Blackthorn

2. Daggers Drawn

3. Force Of Nature

4. Other Worlds

5. Ghost Pilot

6. Back To The Woods

7. Crooked Cross

8. Unsinkable

9. Stranger In Paradise

10. Live Like A King

11. Wolf At The Door











+0 -0



просмотров: 120