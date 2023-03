все новости группы







LiveWire

Австралия

-

-

15 мар 2023 : Новое видео LIVEWIRE



Новое видео LIVEWIRE



"Attack! Attack! Attack!", новое видео группы LIVEWIRE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Under Attack", выпущенного в апреле 2022 года.



Трек-лист:



"Attack! Attack! Attack!"

"A Cold Day In Hell"

"Conqueror"

"Insecticide"

"Midnight Sun"

"Solace In Escape"

"Lockjaw Deathroll"







