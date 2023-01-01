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*Три дэтовых альбома от вокалиста SIX FEET UNDER 73
*Видео с выступления FEAR FACTORY 11
*Как MARTY FRIEDMAN прослушивался в MEGADETH 8
*Новый сезон Бивиса и Баттхеда выйдет весной 8
*Лидер MEGADETH — о трудностях с исполнением определённых нот 8
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Ondfødt

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|||| сегодня

Новая песня ONDFøDT



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"Where Death Roams", новая песня ONDFøDT, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Det Österbottniska M​ö​rkret", выход которого намечен на 28 апреля на Black Lion Records.




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