16 мар 2023 : Новая песня INCENDIARY



Новая песня INCENDIARY



"Bite The Hook", новая песня группы INCENDIARY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Change The Way You Think About Pain", выход которого запланирован на 26 мая на Closed Casket Activities.



Трек-лист:



“Bite The Hook”

“Jesus Bones”

“Echo Of Nothing”

“Host/Parasite”

“Lie Of Liberty”

“C.T.E.”

“Collision”

“Rats In The Cellar”

“Santosha (Illusion of The Self)”

“Change The Way You Think About Pain”







