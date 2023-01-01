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Три дэтовых альбома от вокалиста SIX FEET UNDER
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Три дэтовых альбома от вокалиста SIX FEET UNDER
73
Как MARTY FRIEDMAN прослушивался в MEGADETH
8
Новый сезон Бивиса и Баттхеда выйдет весной
8
Лидер MEGADETH — о трудностях с исполнением определённых нот
8
DAVE MUSTAINE рад возвращению бывшего в MEGADETH
7
все новости группы
Tenhi
Финляндия
Dark Folk
Neo Folk
http://www.tenhi.com
Myspace:
http://www.myspace.com/tenhiband
Facebook:
https://www.facebook.com/Tenhiband/
16 мар 2023
:
Видео с текстом от TENHI
9 мар 2023
:
Трейлер нового альбома TENHI
5 дек 2011
:
Новый альбом TENHI доступен для прослушиввания
20 ноя 2011
:
Новое видео TENHI
10 ноя 2011
:
Две новые песни TENHI
15 окт 2011
:
Новый альбом TENHI выйдет в ноябре
4 июл 2010
:
TENHI о новом альбоме
сегодня
Видео с текстом от TENHI
Prophecy Productions опубликовали официальное видео с текстом к новому треку "Saattue". Этот трек взят из нового альбома 'Valkama', выходящего в этом году.
http://www.tenhi.com
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