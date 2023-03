сегодня



Видео с текстом от MICHAEL THOMPSON BAND



MICHAEL THOMPSON BAND опубликовали официальное видео с текстом на песню "The Love Goes On", которая взята из выходящего 12 мая альбома "The Love Goes On".



Трек-лист:



"The Love Goes On"

"Whispers And Dreams"

"War Of The Hearts"

"In Your Arms"

"All Of It"

"Just What It Takes"

"My Forever June"

"Higher"

"Out Of Nowhere"

"What Keeps You Alive"

"A Picture Of You"

"Wheelchair" (Bonus Track)







