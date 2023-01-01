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*Видео с текстом от METALLICA 14
*На барабанщика DEF LEPPARD напали во Флориде 11
*Новый сезон Бивиса и Баттхеда выйдет весной 11
*Может ли OZZY OSBOURNE давать концерты в инвалидном кресле? 10
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Michael Thompson Band

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Видео с текстом от MICHAEL THOMPSON BAND



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MICHAEL THOMPSON BAND опубликовали официальное видео с текстом на песню "The Love Goes On", которая взята из выходящего 12 мая альбома "The Love Goes On".

Трек-лист:

"The Love Goes On"
"Whispers And Dreams"
"War Of The Hearts"
"In Your Arms"
"All Of It"
"Just What It Takes"
"My Forever June"
"Higher"
"Out Of Nowhere"
"What Keeps You Alive"
"A Picture Of You"
"Wheelchair" (Bonus Track)

MICHAEL THOMPSON BAND to Release The Love Goes On Album In May; Features Return Of Singer MOON CALHOUN; Title Track Lyric Video Posted




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