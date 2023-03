сегодня



Видео с текстом от WALK WITH TITANS



WALK WITH TITANS опубликовали официальное видео с текстом на песню "Seven Against Thebes", которая будет включена в выходящий 26 мая дебютный альбом "Olympian Dystopia".



Трек-лист:



"Herakles"

"Edge Of Time"

"Gods Of The Pantheon"

"As Titans Fall"

"Lost Ways"

"Final Dawn"

"Gift Of Fire" feat. Renato Osório - Guest guitar solo by Renato Osório (Atomic Elephant, ex-Hibria)

"Lost Paradise"

"Seven Against Thebes"

"Eurydice"







