Íîâîå âèäåî DØDHEIMSGARD

сегодн€



Ќовое видео DØDHEIMSGARD



"Abyss Perihelion Transit", новое видео группы DøDHEIMSGARD, доступно дл€ просмотра ниже. Ёта песн€ вз€та из альбома "Black Medium Current", выход€щего 14 апрел€ на Peaceville.



“рек-лист:



"Et Smelter"

"Tankespinnerens Smerte"

"Interstellar Nexus"

"It Does Not Follow"

"Voyager"

"Halow"

"Det Tomme Kalde Morke"

"Abyss Perihelion Transit"

"Requiem Aeternum"







+0 -0



( 1 ) просмотров: 351