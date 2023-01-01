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Âèäåî ñ òåêñòîì îò METALLICA
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Áàðàáàíùèê METALLICA — î "Lulu": «Ýòà ïëàñòèíêà âûäåðæàëà èñ...
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Íîâûé ñåçîí Áèâèñà è Áàòòõåäà âûéäåò âåñíîé
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DAVE MUSTAINE ðàä âîçâðàùåíèþ áûâøåãî â MEGADETH
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Ëèäåð MEGADETH — î òðóäíîñòÿõ ñ èñïîëíåíèåì îïðåäåë¸ííûõ íîò
8
Êàê MARTY FRIEDMAN ïðîñëóøèâàëñÿ â MEGADETH
8
Íà áàðàáàíùèêà DEF LEPPARD íàïàëè âî Ôëîðèäå
8
JASON BONHAM: «ß áûë íàñòîÿùèì îëèìïèéñêèì ÷åìïèîíîì ïî àëêà...
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Íîâàÿ ïåñíÿ KILLING JOKE
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Áûâøèé áàðàáàíùèê MOTÖRHEAD êàòåãîðè÷åñêè ïðîòèâ ïåíèÿ ...
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Ôðàçà, èìÿ ãðóïïû
Ãðóïïû â ñòèëå
Acoustic
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Âèäåî ñ òåêñòîì îò METALLICA
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Áàðàáàíùèê METALLICA — î "Lulu": «Ýòà ïëàñòèíêà âûäåðæàëà èñ...
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Íîâûé ñåçîí Áèâèñà è Áàòòõåäà âûéäåò âåñíîé
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DAVE MUSTAINE ðàä âîçâðàùåíèþ áûâøåãî â MEGADETH
8
Ëèäåð MEGADETH — î òðóäíîñòÿõ ñ èñïîëíåíèåì îïðåäåë¸ííûõ íîò
8
âñå íîâîñòè ãðóïïû
Dødheimsgard
Íîðâåãèÿ
Black Metal
http://www.dhg.no
Myspace:
http://www.myspace.com/dodheimsgard
Facebook:
https://www.facebook.com/DODHEIMSGARD/
17 ìàð 2023
:
Íîâîå âèäåî DØDHEIMSGARD
13 îêò 2015
:
Ðàííèå àëüáîìû DØDHEIMSGARD âûéäóò íà âèíèëå
14 ìàð 2015
:
Íîâûé àëüáîì DØDHEIMSGARD äîñòóïåí äëÿ ïðîñëóøèâàíèÿ
6 ôåâ 2015
:
Ñåìïë íîâîé ïåñíè DØDHEIMSGARD
14 ÿíâ 2015
:
Íîâûé àëüáîì DØDHEIMSGARD âûéäåò â ìàðòå
19 èþí 2013
:
Íîâûé àëüáîì DØDHEIMSGARD âûéäåò â îêòÿáðå
1 îêò 2010
:
Â DØDHEIMSGARD ïðèøåë âîêàëèñò
13 ÿíâ 2008
:
Èç DØDHEIMSGARD óøåë âîêàëèñò
17 àïð 2007
:
Íîâûé àëüáîì DØDHEIMSGARD â ñåòè
ñåãîäíÿ
Íîâîå âèäåî DØDHEIMSGARD
"Abyss Perihelion Transit", íîâîå âèäåî ãðóïïû DøDHEIMSGARD, äîñòóïíî äëÿ ïðîñìîòðà íèæå. Ýòà ïåñíÿ âçÿòà èç àëüáîìà "Black Medium Current", âûõîäÿùåãî 14 àïðåëÿ íà Peaceville.
Òðåê-ëèñò:
"Et Smelter"
"Tankespinnerens Smerte"
"Interstellar Nexus"
"It Does Not Follow"
"Voyager"
"Halow"
"Det Tomme Kalde Morke"
"Abyss Perihelion Transit"
"Requiem Aeternum"
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Êîììåíòàðèè ìîãóò äîáàâëÿòü òîëüêî
çàðåãèñòðèðîâàííûå
ïîëüçîâàòåëè.
Âû ìîæåòå çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå èëè çàëîãèíèòüñÿ ÷åðåç
ñîöèàëüíûå ñåòè
(èêîíêè ââåðõó ñàéòà).
17 ìàð 2023
gravitgroove
Íà 4-êó. Õðèïû Âèêîòíèêà òóò íå î÷åíü êàòÿò, ïñì
ïðîñìîòðîâ: 351
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Åñëè âû íàøëè íà ýòîé ñòðàíèöå îøèáêó èëè åñòü êîììåíòàðèè è ïîæåëàíèÿ, òî
ñîîáùèòå íàì îá ýòîì
Íîâîñòè
Íîâîñòè ÑÍÃ
Âèäåî
Êîíöåðòû
Ðåïîðòàæè
Êîíêóðñû
Ãðóïïû
Ðåöåíçèè
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