Arts
 ENG
Search / Ïîèñê
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
ÑÎÁÛÒÈß
Íîâîñòè
Íîâîñòè.Ðóñ
Âèäåî
Êîíöåðòû
Ðåïîðòàæè
ÌÓÇÛÊÀ
Ãðóïïû
Ðåöåíçèè
Èíòåðâüþ
Ñòèëè
ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ
Ãðàôèêà
ÎÁÙÅÍÈÅ
Ôîðóì
Ññûëêè
Êîíòàêòû

LOGIN
Íîâîñòè
*Âèäåî ñ òåêñòîì îò METALLICA 14
*Áàðàáàíùèê METALLICA — î "Lulu": «Ýòà ïëàñòèíêà âûäåðæàëà èñ... 13
*Íîâûé ñåçîí Áèâèñà è Áàòòõåäà âûéäåò âåñíîé 11
*DAVE MUSTAINE ðàä âîçâðàùåíèþ áûâøåãî â MEGADETH 8
*Ëèäåð MEGADETH — î òðóäíîñòÿõ ñ èñïîëíåíèåì îïðåäåë¸ííûõ íîò 8
*Êàê MARTY FRIEDMAN ïðîñëóøèâàëñÿ â MEGADETH 8
*Íà áàðàáàíùèêà DEF LEPPARD íàïàëè âî Ôëîðèäå 8
*JASON BONHAM: «ß áûë íàñòîÿùèì îëèìïèéñêèì ÷åìïèîíîì ïî àëêà... 7
*Íîâàÿ ïåñíÿ KILLING JOKE 7
*Áûâøèé áàðàáàíùèê MOTÖRHEAD êàòåãîðè÷åñêè ïðîòèâ ïåíèÿ ... 7
Ïîèñê ïî íîâîñòÿì O
Ôðàçà, èìÿ ãðóïïû
Ãðóïïû â ñòèëå
 
Ïîäñòèëü		  
Îñíîâíîé ñòèëü
Äàòà : ñ ïî  
Íîâîñòè
O <- TOP5 <-
*Âèäåî ñ òåêñòîì îò METALLICA 14
*Áàðàáàíùèê METALLICA — î "Lulu": «Ýòà ïëàñòèíêà âûäåðæàëà èñ... 13
*Íîâûé ñåçîí Áèâèñà è Áàòòõåäà âûéäåò âåñíîé 11
*DAVE MUSTAINE ðàä âîçâðàùåíèþ áûâøåãî â MEGADETH 8
*Ëèäåð MEGADETH — î òðóäíîñòÿõ ñ èñïîëíåíèåì îïðåäåë¸ííûõ íîò 8
[= ||| âñå íîâîñòè ãðóïïû



*

Dødheimsgard

*
| - |

|||| ñåãîäíÿ

Íîâîå âèäåî DØDHEIMSGARD



zoom
"Abyss Perihelion Transit", íîâîå âèäåî ãðóïïû DøDHEIMSGARD, äîñòóïíî äëÿ ïðîñìîòðà íèæå. Ýòà ïåñíÿ âçÿòà èç àëüáîìà "Black Medium Current", âûõîäÿùåãî 14 àïðåëÿ íà Peaceville.

Òðåê-ëèñò:

"Et Smelter"
"Tankespinnerens Smerte"
"Interstellar Nexus"
"It Does Not Follow"
"Voyager"
"Halow"
"Det Tomme Kalde Morke"
"Abyss Perihelion Transit"
"Requiem Aeternum"

DÃ˜DHEIMSGARD To Release Black Medium Current Album In April;




Like!+0Dislike!-0


ÊîììåíòàðèèÑêðûòü/ïîêàçàòü 1 )

Êîììåíòàðèè ìîãóò äîáàâëÿòü òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
Âû ìîæåòå çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå èëè çàëîãèíèòüñÿ ÷åðåç ñîöèàëüíûå ñåòè (èêîíêè ââåðõó ñàéòà).

17 ìàð 2023
gravitgroove
Íà 4-êó. Õðèïû Âèêîòíèêà òóò íå î÷åíü êàòÿò, ïñì

ïðîñìîòðîâ: 351

 ||| =]
[=     =]
/\\Ââåðõ
Ðåéòèíã@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Åñëè âû íàøëè íà ýòîé ñòðàíèöå îøèáêó èëè åñòü êîììåíòàðèè è ïîæåëàíèÿ, òî ñîîáùèòå íàì îá ýòîì