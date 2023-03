17 мар 2023



Новое видео WITCHROT



"Million Shattered Swords", новое видео группы WITCHROT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Live In The Hammer", выпущенного 10 марта.



Трек-лист:



"Medley - Druid Smoke Part 1 (The Keeper) / Crypt Reaper / Burn Me Down"

"Dug Your Grave / Strega"

"Acedia"

"Who Scared You"

"Colder Hands"

"Million Shattered Swords"







+0 -0



просмотров: 136