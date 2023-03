сегодня



Новое видео HERETOIR



Anima, новое видео HERETOIR, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из ЕР “Wastelands”, выход которого намечен на 19 мая:



1. Anima

2. At Dusk (feat. Emily Highfield of Soldusk)

3. Wastelands

4. Golden Dust – Live

5. Exhale – Live

6. The White – Live http://heretoir.bandcamp.com/







+0 -0



просмотров: 190