Новое видео ONE HORSE BAND



Supersonic, новое видео ONE HORSE BAND, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Useless Propaganda”:



Santa Claus

Killing Floor

Supersonic

It’s A Gimmick

Useless Propaganda

Hello Charlie

Ice Cream

I Sing

Like You Do

A Little More http://www.onehorseband.com/







