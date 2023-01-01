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*Барабанщик METALLICA — о "Lulu": «Эта пластинка выдержала ис... 15
*Видео с текстом от METALLICA 14
*На барабанщика DEF LEPPARD напали во Флориде 11
*Новый сезон Бивиса и Баттхеда выйдет весной 11
*Может ли OZZY OSBOURNE давать концерты в инвалидном кресле? 10
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Heathen Foray

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|||| сегодня

Новое видео HEATHEN FORAY



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Oathbreaker, новое видео HEATHEN FORAY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Oathbreaker", выход которого намечен на 07/04/2023 на Massacre Records.




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