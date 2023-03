сегодня



Новое видео CRY OF DAWN



"Devil's Highway", новое видео CRY OF DAWN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Anthropocene ", релиз которого намечен на 19 мая:



1. Devils Highway

2. Memory Lane

3. Before You Grow Old

4. Swan Song Of Our Love

5. Edge Of A Broken Heart

6. Sign Of The Times

7. Last Of The Innocent

8. A Million Years Of Freedom

9. End Of The World

10. Long Time Coming Home

11. High And Low







