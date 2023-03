сегодня



HERO AND THE HORROR нашли лейбл



HERO AND THE HORROR сообщили о заключении контракта с лейблом Salt Of The Earth Records, на котором в этом году состоится релиз нового альбома. Видео на первый сингл из него, "Another World", доступно ниже.







