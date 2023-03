сегодня



Новое видео DORTHIA COTTRELL



“Harvester", новое видео DORTHIA COTTRELL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Death Folk Country", выход которого намечен на 21 апреля.



Трек-лист:



"Death Is The Punishment For Love"

"Harvester"

"Black Canyon"

"Family Annihilator"

"Effigy At The Gate Of Ur"

"Midnight Boy"

"Hell In My Water"

"Take Up Serpents"

"For Alicia"

"Eat What I Kill"

"Death Is Reward For Love"







+0 -0



просмотров: 257