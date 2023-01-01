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Mystfall

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22 мар 2023 : MYSTFALL на Scarlet Records



22 мар 2023



MYSTFALL на Scarlet Records



MYSTFALL заключили контракт с лейблом Scarlet Records, на котором летом ожидается выход нового альбома.







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