22 мар 2023



Новая песня FALL OF EARTH



“Block Out The Sun”, новая песня группы FALL OF EARTH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома From The Ashes, выход которого запланирован на 21 апреля:



“Medusa”

“The Dead And Soon To Be”

“Block Out The Sun”

“Path To Self Destruction

“Crossroads”

“From The Ashes”

“Shores Of War”

“Purgatory”

“Into The Woods”







+0 -0



просмотров: 154