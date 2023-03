23 мар 2023



Новое видео ARTIFICIAL AGENT



"Pop Culture Disruptor", новое видео группы ARTIFICIAL AGENT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Pop Culture Disruptor".



Трек-лист:



"Pop Culture Disruptor"

"Down And Out"

"Off The Deep End"

"Headed For Disaster"

"No One Lies To Me"

"Do Or Die"

"Don't Breathe"

"Tight Rope"







