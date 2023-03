сегодня



Новое видео RISE TO FALL



Intruder (feat. Björn "Speed" Strid), новое видео группы RISE TO FALL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Fifth Dimension", выход которого намечен на девятое июня:



01. Rising Sun

02. Hierophant

03. Intruder

04. Test of Time

05. Empty Ward

06. Infinite Crossroad

07. What Lies Beneath

08. Heroes

09. The Great Chain

10. Beam of Light

11. Black Ocean http://www.risetofall.net/







