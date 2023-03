все новости группы







Saint Agnes

24 мар 2023 : Новое видео SAINT AGNES



24 мар 2023



Новое видео SAINT AGNES



"Bloodsuckers", новое видео группы SAINT AGNES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Bloodsuckers, выходящего 21 июля на Spinefarm.



Трек-лист:



"Bloodsuckers"

"Animal"

"I Mean Nothing To You"

"Outsider"

"This Is Not The End"

"Follow You"

"I Am"

"At War With Myself"

"Middle Finger"

"Body Bag" (Feat. Mimi Barks)

"Forever And Ever"







