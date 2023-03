сегодня



Новая песня ANGELS IN VEIN



"Trip Of A Lifetime", новая песня группы ANGELS IN VEIN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Long Time Coming, выход которого запланирован на седьмое апреля:



"No One Gets Out Alive" ( Anthony/VanDahl)

"With Me Tonight" (Anthony/VanDahl)

"Bang A Gong (Get It On)" (Cover)

"Ready To Roll" (Anthony/VanDahl)

"1973" (Anthony/VanDahl)

"If Only" (Anthony/VanDahl)

"Don't Want Love" (Anthony/VanDahl)

"Just Like You" (Anthony/VanDahl)

"Don't You" (Forget About Me) (Cover)

"Black Blossom" (Anthony/VanDahl)

"Trip Of A Lifetime" (Alvarez /VanDahl)







+0 -0



просмотров: 213