Обложка и трек-лист нового альбома ELVENPATH



ELVENPATH опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "Faith Through The Fire", выход которого намечен на девятое июня на El Puerto Records.



Трек-лист:



“Overture Of Steel”

“Shajan – Legend Of The White Wolf”

“Satan’s Plan”

“All Across The Universe”

“Ocras Agus Neart”

“The Famine Year”

“Faith Through The Fire”

“Hail The Hammer And Warrior Wind”

“Silesian Winter”

“The Smoke That Thunders”

“Epiclogue”







