сегодня



Новое видео BIRD’S VIEW



"Kamo", новое видео BIRD’S VIEW, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Red Light Habits", выход которого намечен на 19 мая на Drakkar Entertainment / Soulfood Music.



Трек-лист:



Lay Down

Phoning

Red Light Habits

Kamo

Ambivalent

Somehow

Too Old

Spit

City of Sunshine

Home to Home

No Champagne

Dressed Wrong

Make It Two







+0 -0



просмотров: 174