Новое видео THE REVENANTS



"If We Dance", новое видео группы THE REVENANTS, в состав которой входит Michelle Darkness, доступно ниже. Этот трек будет включён в дебютную пластинку коллектива, выход которого намечен на 21 апреля.



Трек-лист:



Disc I:

01 Ghosts

02 Into The Fire

03 Emeraldmine

04 Redemption

05 Leeches & Whores

06 If We Dance

07 Karma Kills

08 Who Knows

09 Disclosures

10 The End Is Black



Disc II:

01 Los Angeles

02 Ain’t No Wine

03 Me And The Sea

04 Mountain

05 Freestreet

06 Roofless

07 Good Men Gone Bad

08 Slippin’ Away

09 Vendetta

10 Worlds Collide







