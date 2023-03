все новости группы







26 мар 2023 : Новое видео RÈNOVATIONS



Новое видео RÈNOVATIONS



Euphoria, новое видео RÈNOVATIONS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома ‘Blank’, выход которого намечен на десятое июня:



Precious Stone

Bed Is In The Bathroom

Rinse And Wring

Yell

Time Is A Common Problem

Scars

Larguée

Forest

Grind Mentality

Repetitions

Euphoria

Sphere







